PvdA en de SP tegen Uber als partner Amsterdam Economic Board

Redactie Emerce Nieuws -

De PvdA en de SP willen niet dat Uber de nieuwe partner wordt van de Amsterdam Economic Board. De Amsterdam Economic Board moet innovatie en samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid verbeteren.

Volgens PvdA-raadslid Dennis Boutkan hoort Uber niet thuis in dit rijtje vanwege de verschillende schandalen rond de taxidienst. ‘In Nederland alleen al hebben we veel problemen met dit bedrijf, zoals de illegale chauffeurs van uberPop en de problemen met de contracten van minderjarige medewerkers van Ubereats,’ zegt Boutkan in Het Parool.

Boutkan vermoedt dat Uber het partnerschap met de gemeente aangrijpt om positief in de media te verschijnen.

PvdA en SP zullen vragen indienen bij het college over de toetreding van Uber.