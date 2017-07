SPAR steekt zijn webwinkels in het nieuw

Supermarktketen SPAR steekt zijn webwinkels in het nieuw waardoor het het voor klanten makkelijker moet worden om bij hun lokale Spar te bestellen.

De nieuwe site is verbeterd in termen van gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid. Zo is hij nu ook goed te gebruiken op mobiele toestellen. Daarnaast is hij aangepast aan de nieuwe huisstijl die SPAR begin dit jaar heeft doorgevoerd en zijn de productfeeds uitgebreid. Er is meer productinformatie te vinden voor zoekende klanten.

De klant kan eenvoudig herhaalbestellingen doen door gebruik te maken van de boodschappenlijst-functie of door voorgaande bestellingen opnieuw in één keer in het winkelmandje te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk om onder één account verschillende afleveradressen in te voeren.

Wie vandaag voor tien uur bestelt, mag zijn boodschappen nog dezelfde dag in huis verwachten. Die orders zijn binnenkort met iDEAL te betalen. SPAR claimt met 94 procent dekking het grootste geografisch bereik van alle supermarkten in Nederland.

Online bestellingen op Spar.nl komen rechtstreeks bij de betreffende winkel binnen. Doordat de winkel de bestelling zelf afhandelt, wil de winkel het persoonlijke contact borgen. Zodra de online bezoeker een winkel selecteert, komt daarom ook het gezicht van de lokale Spar-ondernemer letterlijk in beeld.

De nieuwe site is ontwikkeld met Netivity, Centric, Puurpxl en Proserve.