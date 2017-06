Tele2 moet voorwaarden over internetgebruik aanpassen

Redactie Emerce Nieuws -

Tele2 past zijn voorwaarden aan over het koppelen van internet via een smartphone aan andere apparaten als laptops en tablets. Dit recht om te ‘tetheren’ is vastgelegd in de Europese netneutraliteitsverordening.

In de Europese netneutraliteitsregels is vastgelegd dat internetgebruikers niet beperkt mogen worden in hun internetgedrag en in de keuze van het apparaat waarmee ze op internet gaan. Zij mogen dus zelf kiezen met welke apparaten zij gebruik maken van internet – bijvoorbeeld met hun smartphone, tablet, laptop of pc. Ook mogen zij hun smartphone gebruiken om andere apparaten met het internet te verbinden. Telecombedrijven mogen alleen eisen dat klanten apparaten gebruiken die voldoen aan de Europese technische voorschriften.

Tele2 had in zijn fair use policy beperkingen opgenomen om op te kunnen treden tegen misbruik. Deze voorwaarden waren in strijd met de Europese netneutraliteitsregels.

De ACM start deze zomer een onderzoek naar de andere voorwaarden van alle grote Nederlandse telecombedrijven. Alle aanbiedingen op de markt moeten in lijn zijn met de Europese netneutraliteitsregels.