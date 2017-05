The Edge Initiative overgenomen door Candid Group

Redactie Emerce Nieuws -

Candid Group, dat begin dit jaar nog het Rotterdamse Stroom Mediacommunicatie inlijfde, heeft alweer een aankoop gedaan: ook The Edge Initiative, gespecialiseerd in de geautomatiseerde verkoop van advertenties, wordt onderdeel van de groep.

Onder Candid Group in Amsterdam vallen de labels Head to Head, BBK Media, Het mediakantoor, Vostradamus, Vlam, Lavinci en het marketingnieuwsplatform frank.news.

The Edge Initiative uit Groningen bestaat al een jaar of zes jaar en specialiseert zich in onder meer automated trading en RTB. Het helpt bedrijven bij hun aansluiting op AppNexus, een van de grootste advertentie intermediairs.

Erik Geurts, oprichter van The Edge Initiative, vindt Candid een prima match. Gérard Ghazarian, CEO van de Candid Group, ziet vooral schaalvoordelen vergelijkbaar met de grote internationale mediabureaus.