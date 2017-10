‘Wifilek treft helft Android smartphones’

Redactie Emerce Nieuws -

Het wifilek dat is ontdekt door de Belgische beveiligingsonderzoeker Mathy Vanhoef treft vooral Android toestellen met versie 6.0 of hoger. Dat zou ongeveer de helft van alle Android smartphones zijn.

Het beveiligingsprobleem zit in de eigenlijke wifi-standaard, en wel in WPA2. Daardoor zijn apparaten vatbaar voor een aanval waarbij een aanvaller datapakketjes kan onderscheppen.

Door het lek kan een aanvaller cookies of wachtwoorden voor websites uitlezen, en daarmee inloggen op allerlei accounts.

Niet alleen wifirouters moeten nieuwe firmware krijgen, ook voor Android, Linux, iOS en OS X moeten nog oplossingen komen. Bèta’s van iOS en OS X hebben al wel een bescherming gekregen. Overigens is Apple software in het algemeen wat minder vatbaar voor het lek. Microsoft heeft het lek in Windows reeds gedicht.

Google heeft aangekondigd het lek in Android zo snel mogelijk te repareren, in elk geval voor 6 november. Volgens de Belgische onderzoekers kan als gevolg van het lek Android 6.0 en later ‘volledig worden gekaapt’.