YouTube TV in flink meer Amerikaanse steden

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

YouTube TV, een alternatief voor de Amerikaanse kabel, breidt snel uit. Er zijn sinds gisteren tien Amerikaanse regio toegevoegd aan het rijtje steden waar YouTube TV kan worden ontvangen.

Sinds donderdag wordt de dienst ook aangeboden in Dallas-Fort Worth, Washington, D.C., Houston, Atlanta, Phoenix, Detroit, Minneapolis-St. Paul, Miami-Fort Lauderdale, Orlando-Daytona Beach-Melbourne en Charlotte.

Eerder was YouTube TV reeds beschikbaar in Chicago, Los Angeles, New York City, Philadelphia en de San Francisco Bay Area.

YouTube TV werd in april gelanceerd, inmiddels worden 48 stations waaronder ESPN, AMC en BBC America aangeboden naast de drie grote netwerken. Er kunnen zes streams tegelijk worden bekeken op onder meer tablets en pc’s, maar via Chromecast en Apple TV ook op het grote scherm. Ook kunnen programma’s worden opgenomen.

In de VS is kabeltv erg duur, wat dat betreft heeft YouTube met 35 dollar per maand een aantrekkelijk alternatief.

Of YouTube zijn diensten ooit buiten de VS zal gaan aanbieden, blijft onduidelijk.