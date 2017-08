Zynga boekt eindelijk weer winst

Redactie Emerce Nieuws -

Game ontwikkelaar Zynga boekte het afgelopen kwartaal een recordomzet van 209 miljoen dollar, waarvan 179 miljoen uit mobiel kwam. Met dank aan de racegame CSR Racing 2 van NaturalMotion, een bedrijf dat Zynga al in 2014 overnam.

De game zorgde voor 14 procent meer mobiele omzet. De nettowinst kwam uit op 5,1 miljoen dollar, versus een verlies van 4,5 miljoen een jaar geleden. Het is lang geleden dat Zynga weer winst kon melden.

Zynga is een van de grotere uitgevers van mobiele games, waaronder Words With Friends en Zynga Poker en niet te vergeten FarmVille.

Beleggers wisten niet goed wat ze zouden verwachten. Over het laatste kwartaal viel de omzet lager uit dan verwacht. Daarnaast zat er weinig groei meer in het aantal gebruikers. Concurrentie van Glu Mobile, Electronic Arts en Nintendo is heviger geworden.

Maar het aantal dagelijkse actieve gebruikers is weer met 28 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat zijn er 19 miljoen. Die bovendien ook best bereid zijn om te betalen voor allerlei extra’s.

De vooruitzichten zijn wat somber. Het bedrijf signaleert een verminderde belangstelling voor oudere games.