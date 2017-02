Beveiligingscamera van D-Link weet raad met Apple HomeKit

Redactie Emerce Nieuws -

Sinds kort is de D-Link Omna 180 Cam HD-camera beschikbaar in de Nederlandse Apple Store. Die werkt onder meer met Apple HomeKit, waardoor de camera is te koppelen aan andere HomeKit-accessoires.

De beveiligingscamera van D-Link, die vorige maand werd aangekondigd tijdens CES in Las Vegas, heeft een kijkhoek van 180 graden en een resolutie van 1080p. Ook is er ondersteuning voor tweeweg-audio, waardoor je zowel kunt praten als luisteren via de camera.

Beelden worden vastgelegd op een microSD-kaart. Terugkijken doe je met de Omna-app.

De D-Link Omna 180 Cam HD kost 229,95 euro via de online Apple Store en de fysieke Apple Stores in Amsterdam, Haarlem en Den Haag.