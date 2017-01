DDMA en IAB kritisch op voorstel nieuwe cookiewet

Europa wil de opt-in voor het plaatsen van cookies via de browserinstellingen gaan regelen, niet meer via pop-ups op websites. De DDMA en het IAB in Europa en Nederland vinden dat niemand daarbij gebaat is.

“Goed dat de Europese Commissie eindelijk onderkent hoe belangrijk reclame-inkomsten zijn om gratis content te financieren, maar de verordening zal onmiskenbaar schade toebrengen”, aldus Townsend Feehan, de CEO van IAB Europe in een reactie.

Feehan reageert op het voorstel van de Europese Commissie, dat nu naar de Raad en het Parlement gaat, om de cookiewall van websites te laten verdwijnen. Het toestemmingsproces moet via de browserinstellingen gaan plaatsvinden. Een laag dieper, onzichtbaarder. Standaard opt-in, dus zonder dat personalisatie en tracking zijn geactiveerd. Daar is niet iedereen even blij mee.

Directeur Jeroen Verkroost van IAB Nederland liet zich eerder al in vergelijkbaar scherpe bewoording uit. Hij signaleert dat het huidige advertentiebeleid rondom cookieplaatsing niet werkt. Internetgebruikers willen helemaal niet steeds goedkeuring moeten geven om een cookie te plaatsen. Bovendien kan de overheid de wet die hiertoe verplicht niet handhaven. “Tijd voor een duurzaam advertentiebeleid”, roept hij op. Maar het voorstel dat gisteren uit Brussel kwam voldoet daar niet aan in zijn optiek.

Het via de browserinstellingen regelen van cookieplaatsingen is volgens Verkroost een slechte zaak. “Niet alleen voor adverteerders en uitgeverijen, maar ook voor internetgebruikers. Want doordat browsers standaard trackingcookies van derde partijen gaan blokkeren, is het bedrijfsleven veel minder goed in staat om consumentgericht te adverteren. Het gevolg? De inkomsten van uitgevers zullen dalen. En internetgebruikers zullen niet minder vaak advertenties zien, maar wel veel vaker irrelevante en irritante reclame.”

De DDMA reageert desgevraagd met: “De Europese Commissie wil twee dingen bereiken met dit nieuwe wetsvoorstel: betere bescherming van de consument en stimuleren van digitale innovatie. De vraag is of de consument er echt beter van wordt, terwijl het bedrijfsleven wordt opgezadeld met hoge kosten en weer nieuwe regels. Als consumenten cookies weigeren, komt er minder kwalitatieve ‘gratis’ content beschikbaar online en daar wordt niemand beter van. En uiteraard is er het gemis aan advertentie-inkomsten. Daarnaast wordt het voor nieuwe spelers steeds moeilijker de markt te betreden, wat innovatie blokkeert.”

