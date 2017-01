E-commerce eurogebied groeit 10+ procent

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De digitale retailbestedingen groeiden in het eurogebied met 10,5 procent in oktober jongstleden, veel sterker dan de hele detailhandel. In de hele EU, ook de niet-eurolanden, groeiden de e-commerceuitgaven met 17,8 procent.

Dat laten nieuwe cijfers van het statistiekbureau van de Europese Unie, Eurostat, zien (PDF).

De totale detailhandelscijfers van november tonen een stijging van 2,3 procent ten opzichte van vorig jaar (EU28: +3,4%). De online cijfers over deze periode, waarin de decemberaankopen altijd van start gaan, zijn nog niet beschikbaar. Die verschijnen volgende maand pas.

Vooral de cijfers uit de niet-eurolanden laten sinds een paar maanden al hele sterke groeicijfers zien. Die percentages liggen boven de tien procent. In het eurogebied liggen die lager.

De productgroepen kleding en elektronica laten de grootste groei zien.

Recente cijfers van het CBS en Dataprovider laten zien dat Nederland zeventigduizend webwinkels kent. De webshops, gerund door 28.000 bedrijven, waren in 2015 goed voor een omzet van 23 miljard euro.

Eurostat publiceert geen omzetcijfers, enkel geïndiceerde data.

Foto: Jeremy Segrott (cc)