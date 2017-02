Lenovo introduceert Yoga laptop met Android

Redactie Emerce Nieuws -

Lenovo heeft de Yoga A12 aangekondigd, een 2-in-1-laptop met toetsenbord zonder fysieke knoppen. Er zijn grote verschillen met de eerder geleverde Yoga Book, want de A12 draait alleen op Android, wordt niet met een stylus geleverd en heeft een groter scherm.

Het toetsenbord is 360 graden om te klappen en fungeert dan als tablet. Onder de motorkap vinden we een Intel Atom x5-processor, samen met 32GB werkgeheugen. De accuduur bedraagt rond de 13 uur.

De Yoga A12 is in het grijs en roze beschikbaar voor 299 dollar, maar over de beschikbaarheid in de Benelux is nog niets bekend.