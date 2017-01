Proximus mag klanten bepaalde apps onbeperkt laten gebruiken

Redactie Emerce Nieuws -

De Belgische aanbieder Proximus mag klanten bepaalde apps onbeperkt laten gebruiken zonder daarvoor datakosten in rekening te brengen. Volgens toezichthouder BIPT is dat niet in strijd met de netneutraliteit.

Proximus biedt sinds enkele maanden bundels waarbij de klant een door hemzelf gekozen app onbeperkt mag gebruiken. Dat kan Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Instagram of Pokémon Go zijn.

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) heeft telecomwaakhond BIPT gevraagd hiernaar te kijken in verband met de Europese regels voor netneutraliteit. Die regels bepalen dat al het internetverkeer gelijk behandeld moet worden.

BIPT ziet echter geen bezwaar (pdf) omdat de vrijstelling alleen geldt voor de databundel. Zodra die op is kan de gebruiker niet onbeperkt verder appen.

Vorig jaar dwong de Autoriteit Consument & Markt T-Mobile te stoppen met het aanbieden van de dienst Datavrije Muziek. Bij de dienst Datavrije Muziek gaat muziekstreaming ook niet ten koste van de databundel. Onder de strengere netneutraliteit die in Nederland geldt, is elke vorm van prijsdiscriminatie verboden.