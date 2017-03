Sterke toename online omzet in januari

Redactie Emerce Nieuws -

De online omzet in Nederland lag in januari 17,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Webwinkels zetten 14,4 procent meer om, meldt CBS.

De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 20,8 procent.

De detailhandel deed het ook niet slecht. Er werd 5 procent meer omgezet dan in januari 2016. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet.