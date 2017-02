Omzet TomTom loopt verder terug

Redactie Emerce Nieuws -

TomTom zag zijn omzet in het vierde kwartaal weer teruglopen, van 282 miljoen euro in 2015 naar 266 miljoen. Voor heel 2016 zakte het bedrijf onder de grens van 1 miljard euro.

Ook het bedrijfsresultaat liep terug, van 42 miljoen in 2015 naar 39 miljoen in het vierde kwartaal. Over heel 2016 verbeterde de EBITDA wel (pdf).

De consumententak blijft het grootste probleem. Daar liep de omzet terug van 175 miljoen euro naar 152 miljoen in Q4. Telematica en automotive noteerden lichte groei. Software en diensten bepalen de helft van de omzet.

TomTom kondigde deze week nog en goedkope fitnesstracker aan. De TomTom Touch Cardio meet slaapgedrag en hartslag, maar laat metingen aan het vetpercentage en spiermassa achterwege.