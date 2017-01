Voetbalshop.nl start crowdfundingsactiel, al klein miljoen binnen

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Voetbalshop.nl, een onderneming van oud-medewerkers van Booking.com, is een crowdfundingsactie gestart voor 1,5 miljoen euro. De eerste 7,5 ton was binnen zes uur binnen.

De winkel zoekt in totaal twee miljoen euro om de groei te kunnen versnellen. De aandeelhouders leggen vijf ton in, belangstellenden krijgen de gelegenheid om voor 1,5 miljoen euro deel te nemen in het bedrijf. Het betreft een lening van zestig maanden tegen een rentepercentage van 7,5 procent.

“Het grootste gedeelte, 1.700.000 euro, betreft voorraadfinanciering om zodoende onder andere betalingskortingen te kunnen bedingen. Het restant betreft investeringen in ICT en procesverbeteringen”, aldus de leiding.

De beoogde ICT-investeringen gaan naar de aanschaf van een Product Information Management-tool, automatisering van de aansluiting op de productfeeds van leveranciers Nike en Adidas en Business Intelligence-tooling.

De online omzet van Voetbalshop, actief in Nederland en België, is in 3 jaar tijd gestegen van 2,8 miljoen euro naar vijftien miljoen in 2016.

De directeur van de winkel is Bas Perik, een voormalig directeur Strategische Samenwerkingen bij Booking.com. Hij is de grootste actieve aandeelhouder met circa dertig procent van de onderneming in handen. De oorspronkelijk oprichter Roland Heerkens heeft evenveel, maar is niet meer actief bij de operaties betrokken sinds hij in 2013 uitstate. Andere aandeelhouders die ook bij Booking zaten zijn Enrico Tofanari en Leonardo Saroni. Ze delen het eigendom met Tommaso Trani, Matthijs Bramer en Harro Messelink.

De ondernemers hebben ook een belang (40%) in Totalsports.nl. Dit is een webshop in verschillende andere sporten dan voetbal, waaronder hardloopshop.nl, handbalshop.nl, volleybalshop.nl, squashshop.nl en korfbalshop.nl, maar ook met verschillende Zweedse en Duitse varianten.

Foto: Eelke (cc)