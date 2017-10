25 scale-ups geselecteerd voor Emerce eDay Scale-up Café

Yoshi Tuk Emerce Nieuws -

Er zijn in totaal 25 scale-ups geselecteerd voor het Scale-up Café, onderdeel van Emerce eDay. In het Scale-up Café kunnen bedrijven die de opstartfase inmiddels achter de rug hebben, kennismaken met CEO’s, investeerders en potentiële klanten. Het doel is om in een informele sfeer te netwerken met mogelijke partners. En om vrijblijvend ideeën en adviezen uit te wisselen.

Op 5 oktober aanstaande zijn onder meer deze acht scale-ups te vinden op eDay.

WiQhit – Personalisatie, maar dan gemakkelijk

WiQhit is de persoonlijke verkoper in een online winkel. Op het juiste moment wordt de juiste boodschap met de juiste persoon gedeeld. In een eigen dashboard is precies aan te geven hoe bezoekers aangesproken moeten worden – met meer conversie als concreet resultaat. De plug & play tool is geschikt voor iedere e-commerce website.

Maester – De e-learning tool voor bedrijven

Met het platform van Maester kunnen bedrijven medewerkers op ieder gewenst moment opleiden. Nadat een training is toegevoegd aan de software verrijkt Maester deze automatisch met sociale en gamification componenten. Op deze manier raken medewerkers echt gemotiveerd iets te leren – zelfs als ze onderwerp niet heel spannend vinden. Het platform biedt allerlei inzichten over iemands voortgang, gegevens waarop managers kunnen inzoomen tijdens een-op-eengesprekken.

Always Hello – Altijd up-to-date contactgegevens

De service van Always Hello zorgt ervoor dat je netwerk altijd op de hoogte blijft van de meest up-to-date contactgegevens. In ruil daarvoor houden anderen jou ook weer op de hoogte. De veranderingen worden automatisch gedeeld met iemands persoonlijke en zakelijke netwerk, gemakkelijk vanuit één app. Dit proces van delen en updaten zorgt ervoor dat iedereen altijd is voorzien van accurate informatie.

DigitalAudience – Verbindt klanten online

De innovatieve marketingoplossing van digitalAudience stelt bedrijven in staat vanuit één interface een eenduidige boodschap richting een ‘target audience’ te sturen. Door de partnerships met premium uitgevers kunnen bedrijven daadwerkelijk profiteren van hun online en offline data. De technologie biedt een compleet klantprofiel, lookalikes van de meest waardevolle klanten en helpt bij het maximaliseren van het marketingresultaat.

Expivi – Interactieve 3D & fotorealistische visuals

Expivi’s platform biedt een online 3D productconfigurator. Of het doel nu is om een eenvoudige pen of complex gebouw te visualiseren, de real-time 3D-technologie zorgt ervoor dat ieder product en alle kenmerken zijn te veranderen. De techniek werkt zonder problemen in iedere browser, zelfs in VR. De eenvoudige workflow maakt het mogelijk om in hoog tempo producten uit software als Autocad en 3D Max te importeren en configureren.

Braingineers – Neuromarketing op basis van EEG en eye tracking

Met behulp van unieke algoritmes en emotie-analyses tilt Braingineers de customer experience en conversie naar een hoger niveau. Om tot waardevolle inzichten te komen hoe de klantervaring is te verbeteren, worden op wetenschap gebaseerde methodes gebruikt. Onder meer EEG, eye tracking en neurofeedback worden gecombineerd met de psychologische kennis. Dit helpt bedrijven verbetering aan te brengen in reclames, gebruiksvriendelijkheid, producten en services.

Roundabout Social – Social service gericht op succes met social media

Social advertising is een uitstekende manier om potentiële klanten te bereiken en ze voor het eerst in aanraking te brengen met producten of diensten. Maar, zo heeft het bedrijf zelf ervaren, het is soms lastig dit op zo’n manier te beheren dat het bijdraagt aan de conversie. Die ervaring zorgde ervoor dat Roundabout Social dit heeft willen fixen. Het eigen model voor social advertising zet verwachtingen om in harde conversie.

Web1on1 – De nieuwe service voor live chat

De operators van Web1on1 Live Chat werken in gespecialiseerde teams. Hierdoor bezitten ze marktkennis en kunnen ze op hoog niveau presteren. De operators begroeten maandelijks meer dan drie miljoen websitebezoekers namens grote en kleine bedrijven. De service voorziet in bezoekersbeoordelingen, de eindresultaten van een chatgesprek en de mogelijkheid om direct feedback te geven.

Alle 25 geselecteerde scale-ups zijn 5 oktober aanwezig in het Scale-up Café op Emerce eDay. Meer (programma)informatie en tickets zijn hier te vinden.