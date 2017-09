Emerce eDay: Galit Ariel over Augmented Reality

Redactie Emerce Nieuws -

Augmented Reality is de technologie die een nieuw tijdperk in zal luiden als het gaat om onze interactie met merken en content. Dat is de visie van Galit Ariel, zelfbenoemd digital hippie, die AR ziet als fascinerende manier om de fysieke realiteit naar een hoger plan te brengen. Op 5 oktober is ze spreker op eDay.

Voor Apple-baas Tim Cook is AR ‘the next big thing’. Eerder dit jaar introduceerde Apple de ARKit, waarmee developers apps kunnen bouwen voor iPhone en iPad die virtuele objecten projecteren op de echte wereld. Eén toepassing is net gelanceerd: IKEA laat mensen ervaren hoe een meubel in huis zou staan. Maar ook namen als NS, Bol.com en Albert Heijn experimenteren met AR-apps. Facebook heeft al een augmented reality-platform gelanceerd, Snapchat kocht eind vorig jaar een specialist in AR en het veel gehypete Magic Leap zoekt 500 miljoen dollar.

In welke vorm deze warme belangstelling voor AR wordt gegoten is nog even afwachten. Zeker is dat de potentie van AR veel verder gaat dan spelletjes als Pokemon Go die weliswaar de mogelijkheden van de technologie showcasen maar tegelijkertijd voor overlast zorgen. Ariel stelt dat de technologie de mensheid moet dienen, een platform dat is bedoeld voor interactie en niet voor vervreemding. Verbetering in plaats van escapisme dus, dat is wat ze bedoelt met haar ambitie ‘Make Reality Great Again’. Tijdens eDay geeft zij inzicht in hoe AR concepten als identiteit en privacy, maar ook de maatschappij drastisch kan veranderen en welke risico’s en uitdagingen aan de technologie zijn verbonden.

Spreker: Galit Ariel

Bedrijf: WondARlands

Titel: Creative Director

Locatie: Amsterdam

Twitter: janetgmsk

Emerce eDay wordt donderdag 5 oktober gehouden in de Kromhouthal in Amsterdam. Kaarten hier.