27 maanden cel voor Marktplaatsfraude en heling

Ten minste 85 mensen zijn volgens het OM via Marktplaats.nl opgelicht door de 27-jarige Hagenaar die dinsdag voor de Haagse rechtbank stond. Behalve van oplichting wordt hij verdacht van heling van tuingereedschap en paardrijspullen en van verzet tegen en belediging van agenten tijdens zijn aanhouding. Voor dit alles eiste de officier van justitie 27 maanden cel (waarvan negen maanden voorwaardelijk).

Op 11 oktober 2015 werd de man aangehouden toen hij op heterdaad betrapt werd bij heling. Daarbij nam de politie onder meer telefoons in beslag om uit te lezen. In die telefoons vond de politie aanwijzingen van zogeheten oplichting via Marktplaats.

Terwijl het onderzoek in deze zaak nog liep, meldde zich op 17 mei 2016 een vrouw bij de politie. Zij stelde dat op Markplaats exclusieve paardrijdspullen werden aangeboden die volgens haar gestolen waren bij een bedrijf in België. Er volgde een afspraak met de verkoper waarbij de politie meeliep. Zo kon de verdachte opnieuw op heterdaad aangehouden worden op verdenking van heling.

Na de nieuwe aanhouding kwam het onderzoek naar de Marktplaatsoplichtingen in een versnelling en bleek dat verdachte verantwoordelijk was voor een veel groter aantal oplichtingen dan gedacht.

De verdacht verklaarde zijn gedrag vanuit zijn gokverslaving en afhankelijkheid van drugs. De officier van justitie vreest echter voor herhaling.