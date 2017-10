32 procent meer orders in Nederland voor Takeaway

Redactie Emerce Nieuws -

Bezorger Takeaway heeft in het derde kwartaal in Nederland 32 procent meer orders verwerkt dan een jaar geleden. CEO Jitse Groen noemt de ordergroei dit jaar ‘significant’.

Takeaway verwerkte in het derde kwartaal 7 miljoen orders in Nederland, tegen 5,8 miljoen in Duitsland, zo blijkt uit een tussentijdse rapportage. De grootste groei van 40 procent werd evenwel gerealiseerd in andere markten, waaronder Oostenrijk, Portugal en Polen. Daar bedroeg het aantal 4,1 miljoen. In totaal werden door Takeaway 17 miljoen orders verwerkt.

In Duitsland is deze maand Domino’s Pizza toegevoegd aan de lijst van restaurants waarvoor Takeaway levert. Dat was de laatste grote keten die nog moest worden aangesloten.

Minder goed nieuws voor de restaurants is dat Takeaway zijn commissies per 1 januari verhoogt. Takeway verwacht dat dit zal bijdragen aan een hogere omzetgroei.

Takeway maakt op 2 november zijn kwartaalcijfers bekend.