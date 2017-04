75.000 euro startkapitaal voor online shop in babyartikelen

Redactie Emerce Nieuws -

De online shop in babyartikelen BEBI.nl heeft 75.000 euro startkapitaal opgehaald. De winkel is 17 maart live gegaan met meer dan vijftig merken in het assortiment, waaronder Pampers, Koeka, Zwitsal, Avent en Difrax.

BEBI.nl positioneert zichzelf als Nederlands grootste webwinkel voor alledaagse babyproducten. Naast luiers en luierdoekjes verkoopt BEBI.nl ook producten voor in babykamer en badkamer, voeding en veiligheidsproducten.

BEBI.nl hanteert naar eigen zeggen een slim kortingsmodel, gebaseerd op het totale aantal producten in de winkelwagen. De meeste webwinkels geven korting op een de hoeveelheid van hetzelfde product.’Niemand heeft 10 pakken luiers nodig en daardoor is het onzinnig om een zogenaamde staffelkorting te hebben.’

Oprichter Dirk Jan Pheifer is tevens eigenaar van Everlake eCommerce, een bedrijf met 13 verschillende webwinkels op het gebied van bijvoorbeeld onderhoudsproducten voor koffiemachines.

De logistiek van BEBI.nl wordt verzorgd door Webvoorraad.