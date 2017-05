ACM stelt mogelijk paal en perk aan ‘extraatjes’ KPN en Ziggo

Redactie Emerce Nieuws -

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat grote spelers KPN en Vodafone/Ziggo strenger controleren. De waakhond vermoedt dat ze kleinere spelers Tele2 en T-Mobile uit de markt drukken.

De ACM wil met name kijken naar extraatjes als ‘gratis’ Formule 1, buitenlands voetbal (Ziggo) en tv-series als Brussel (KPN). ‘De vraag is of T-Mobile en Tele2 daar tegen op kunnen en niet weggedrukt worden’, zegt Johan Keetelaar, directeur Telecom, tegen het AD.

Mogelijk gaat ACM eisen dat Vodafone/Ziggo zijn sportzender uit het standaardpakket haalt.

Branchevereniging NLConnect vond vorige maand al dat exclusieve premium content een vorm van misbruik van marktmacht is. NLConnect ziet een oplossing in must-offer regels: aanbieders van exclusieve premium content zouden moeten worden verplicht om hun programma’s onder gelijke voorwaarden aan alle providers aan te bieden.

De ACM werkt sinds eind vorig jaar aan een nieuwe analyse van de Nederlandse telecommarkt die begin 2018 klaar moet zijn.