Recordomzet voor Adobe, marketingcloud kan beter

Redactie Emerce Nieuws -

Adobe Systems, het bedrijf van Photoshop en Adobe Reader, heeft afgelopen kwartaal een recordomzet gerealiseerd. De omzet nam met meer dan een kwart toe, grotendeels dankzij de vraag naar clouddiensten.

De omzet kwam uit op 1,8 miljard dollar (pdf). De nettowinst ging met bijna de helft omhoog tot 420 miljoen dollar, beter dan analisten hadden verwacht.

CEO Shantanu Narayen is minder tevreden over de groei van de Experience Cloud. De doelstellingen werden dit kwartaal niet gehaald. Toch groeide dit onderdeel (met Adobe Marketing Cloud, Adobe Analytics Cloud en Adobe Advertising Cloud) 26 procent naar een omzet van 508 miljoen dollar. Nieuwe klanten waren onder meer Adidas, HSBC, Kellogg’s, Marks & Spencer en University of Maryland.

De grote gangmaker blijft Creative, goed voor 1,06 miljard. Docement Cloud deed 206 miljoen, 10 procent meer dan vorig jaar. Vooral Adobe Scan deed het goed, met 2,7 miljoen downloads voor iOS en Android.

Op 18 oktober organiseert Adobe zijn jaarlijkse MAX conferentie in Las Vegas.