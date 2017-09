“Airlines laten miljarden online omzet liggen”

-

Luchtvaartmaatschappijen kunnen in de komende jaren miljarden extra omzet genereren als hun passagiers gaan beschouwen als online consument.

De eerste voorwaarde daarbij is dat reizigers kunnen beschikken over breedbandig wifi tijdens hun reis. Airlines kunnen daar op meerdere manieren aan verdienen. Natuurlijk aan de verkoop van internettoegang an sich, maar ze als ‘locatie-eigenaar’ kunnen ook delen in de inkomsten uit e-commerce en online advertising.

Dat valt te lezen in een rapport dat Inmarsat samen met hem London School of Economics vandaag publiceert.

Zoals de overgang van smalband naar breedband bij vast en mobiel internet enorme economische groei-impulsen gaf, zijn die ook te verwachten voor breedband in de lucht. Het rapport, getiteld ‘Sky High Economics’, schetst hoe luchtvaartmaatschappijen daarvan kunnen profiteren. Vliegtuig-wifi creëert een nieuwe economie van 130 miljard dollar. Althans, dat is als Inmarsat een nieuw netwerk kan optuigen, de airlines klant worden en er vijftien jaar in de toekomst wordt gekeken. De adresseerbare markt voor luchtvaartmaatschappijen ligt rond de dertig miljard dollar.

Het rapport schat dat er tegen 2035 vier dollar extra aan reizigers kan worden verdiend door te delen in online omzetten.

Momenteel bieden 53 van de luchtvaartmaatschappijen internet aan tijdens hun vluchten. Over de snelheid wordt niets gezegd, maar het is vooralsnog niet mogelijk om – bijvoorbeeld – live 4K-videostreaming aan te bieden. Daarvoor zijn de internetpijpjes in de lucht te dun.

De prijzen voor wifi tijdens vluchten worden nog berekend volgens modellen die mobiele telecomaanbieders in 2013 hanteerden: kleine bundels, hoge prijzen, lage snelheden. KLM rekent bijvoorbeeld 11 euro voor een uur wifi, Lufthansa 9 euro en Singapore Airlines 11,30 euro voor tien MB. Wifi bij Emirates daarentegen is gratis.

Luchtvaartmaatschappijen beschouwen wifi te veel als het product en niet het middel. Om hun reizigers met online diensten aan te spreken, zouden ze aan microsegmentatie moeten doen. Zo kunnen zakelijke reizigers andere online diensten aangeboden krijgen dan particuliere.

