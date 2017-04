Amazon lanceert betaalmiddel voor consument zonder bankkaart

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon heeft een ietwat curieus betaalmiddel gelanceerd voor de Amerikaanse markt: Amazon Cash. Geen eigen valuta, maar een oplossing voor consumenten zonder bankkaart.

Diverse retailers zoals CVS Pharmacy, Speedway, Sheetz, Kum & Go, D&W Fresh Market, Family Fare Supermarkets en VG’s Grocery fungeren als wisselkantoor. Hier kunnen consumenten bankbiljetten inruilen voor een QR code waarmee ze zowel online (bij Amazon) als in winkels kunnen betalen. Er kan tot 500 dollar worden gestort zonder transactiekosten.

Vroeger moesten deze consumenten cadeaukaarten kopen. Ook PayPals My Cash Card voorziet in deze behoefte. Die er wel degelijk is. Nog altijd wat Amerikanen hebben geen bankkaart of zelfs maar een bankrekening.