Andy Rubin verlaagt prijs eerste smartphone

Redactie Emerce Nieuws -

De Essential Phone van Android uitvinder Andy Rubin loopt na twee maanden niet naar wens. Het bedrijf heeft de prijs van zijn eerste smartphone met 200 dollar verlaagd. Klanten die al een toestel hadden krijgen een tegoedbon.

Wat mogelijk een rol speelt is de geringe beschikbaarheid. De Essential Phone wordt alleen in de Verenigde Staten aangeboden door telecombedrijf Sprint en in de webshop van Essential zelf. Sprint heeft echter niet het beste bereik.

Rubin onthulde de smartphone op in mei, maar er waren al gelijk problemen met het uitleveren. Ook was er kritiek dat de smartphone niet heel veel nieuws had te bieden.

Intussen kampt zijn oud-werkgever Google met technische problemen bij de een dezer dagen gelanceerde Pixel 2 XL, het toestel dat samen met LG werd ontwikkeld. Gebruikers die de smartphone amper een week in huis hebben melden inbrandproblemen met het oledscherm. Het kleinere 5 inch model van HTC heeft deze problemen niet.