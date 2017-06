Apple lanceert Siri luidspreker Home Pod

Redactie Emerce Nieuws -

Apple lanceert in navolging van Google en Amazon zijn eigen slimme luidspreker. Het bedrijf meent waarde te kunnen toevoegen door veel beter geluid aan te bieden dan zijn concurrenten.

Home Pod werkt met Apple Music en Siri. Die laatste kan ook nieuws, weer en aandelen aanreiken. HomePod is voorzien van een grote, door Apple zelf ontworpen woofer en zeven tweaters voor zuivere hoge tonen.

HomePod is vanaf december verkrijgbaar in Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Apple komt wel laat met een slimme luidspreker. Amazons Echo heeft in de VS reeds zeer goed verkocht.

Het was niet de enige hardware aankondiging vanavond. Naast nieuwe iMacs, MacBooks met een (iets snellere) Kaby Lake-processor en een eerste 10 inch iPad Pro werd een grijzige iMac Pro aangekondigd. Die krijgt met iOS 11 flink meer mogelijkheden, zoals drag & drop, waarbij bestanden in de Split View weergave naar een andere applicatie kunnen worden gesleept. iPad krijgt in het najaar ook een ingebouwde documentscanner waarmee men ook aantekeningen kan maken.

iOS 11

iOS 11 bevat ook voor de iPhone enkele innovaties, al zijn die minder spectaculair. Apple Pay is nu ook geschikt voor onderlinge betalingen via Messages. Siri kan automatisch (realtime) vertalen, zij het nog voor vijf talen (geen Nederlands). iMessage synchroniseert automatisch je berichten tussen verschillende (Apple) apparaten. En het berichtencentrum en het bedieningspaneel worden vernieuwd.

Apple heeft vandaag ook een gloednieuwe App Store onthuld met nieuwe tabbladen Vandaag, Games en Apps. Met volgens Apple ‘boeiende verhalen, diepgaande interviews, handige tips en verzamelingen onmisbare apps’.

Apple bevestigde dat iOS 11 geen ondersteuning meer zal bieden voor 32 bit apps. Zo’n 8 procent van de 2,4 miljoen apps zijn niet bijgewerkt voor 64 bit processoren. Die processoren worden al sinds 2013 gebruikt in de iPhone (5S). Dat zou betekenen dat 187.000 apps straks niet meer werken.

macOS High Sierra

De nieuwe versie van macOS 10.13 heet High Sierra, en bevat vooral veranderingen onder de motorkap. Apple introduceert onder meer een nieuw bestandsysteem AFS en de browser Safari kan advertentietracking blokkeren. De Mail-app neemt voortaan minder ruimte in beslag. De systeemsoftware biedt verder ondersteuning voor High-Efficiency Video Coding (HEVC) en een een nieuwe versie van de grafische technologie Metal.

De bèta is vanaf vandaag beschikbaar, de publieke bèta binnen enkele weken.

watchOS 4

De keynote vanuit San Jose begon met een voorproefje van watchOS 4, met als voornaamste nieuwe functies gepersonaliseerde coaching en een proactieve Siri-wijzerplaat waarop de hele dag door de meest relevante informatie wordt getoond. Met het nieuwe technologieplatform GymKit kun je een work-out met cardioapparatuur aan een Apple Watch koppelen.

