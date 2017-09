Apple Park pas later dit jaar in gebruik

Redactie Emerce Nieuws -

De nieuwe Apple Park campus wordt pas later dit jaar in gebruik genomen, zo liet CEO Tim Cook gisteren weten na afloop van de presentatie van de nieuwe iPhones weten. Wel werd het Steve Jobs Theater, met daarin ook een uitgebreide retailwinkel, gisteren officieel geopend.

Aanvankelijk had Apple Park, met het UFO-achtige hoofdkantoor dat nog door Steve Jobs is ontworpen, al in april in gebruik moeten worden genomen. Een reden voor de vertraging werd niet gegeven.

Er komen uiteindelijk 12.000 mensen te werken. Het team van ontwerper Jony Ive zal als laatste verhuizen.

De oude campus blijft overigens gewoon bestaan.