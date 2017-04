‘Bedrijven doen nog te weinig aan digitale veiligheid’

Redactie Emerce Nieuws -

De Cyber Security Raad (CSR) constateert dat het Nederlandse bedrijfsleven nog te weinig doet aan digitale veiligheid, terwijl dat wél verplicht is.

Volgens de huidige wet- en regelgeving hebben bedrijven de plicht om te zorgen voor een adequate digitale beveiliging. In de praktijk blijkt dat bedrijven hier onvoldoende van op de hoogte zijn.

De CSR adviseert het Kabinet zelfregulering ten aanzien van ‘zorgplichten’ te stimuleren, het voortouw te nemen in een discussie hierover, en de wetgeving van Europese lidstaten op elkaar af te stemmen.

VNO-NCW krijgt het advies om met haar leden over dit onderwerp in gesprek te gaan en invulling te geven aan de verplichte zorg voor digitale veiligheid. Als ondersteuning publiceert de CSR op zijn website een handreiking met een overzicht van de belangrijkste juridische zorgplichten voor bedrijven op het gebied van cybersecurity en de belangrijkste handvatten om deze plichten in te vullen. Diverse topjuristen, Radboud Universiteit, Openbaar Ministerie, Nederland ICT, CIO Platform Nederland en Consumentenbond hebben hieraan meegewerkt. Nederland ICT en het CIO Platform Nederland hebben inmiddels aangegeven hun achterban te willen assisteren bij de implementatie van de handreiking.