Beveiliger Cybersprint haalt 7 ton op

Redactie Emerce Nieuws -

Het Haagse bedrijf Cybersprint heeft 700.000 euro opgehaald voor internationale ontwikkeling. Naast InnovationQuarter waren twee informal investors Lennard Zwart en Arthur van der Wees bij de financiering betrokken.

Cybersprint van Pieter Jansen heeft een softwareoplossing ontwikkeld die alle aan een bedrijf gerelateerde websites in kaart brengt en phishing- en malwarewebsites opspoort.

Met behulp van zogenoemde real time intelligence-feeds wordt iedere afwijking op basis van visuele en gedragsveranderingen gerapporteerd. Ook het Dark Web (verborgen achter Tor browsers) wordt gecontroleerd op kwaadaardige activiteiten.

Cyberprint is gevestigd in The Hague Security Delta (HSD).