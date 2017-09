CapitalFest: met vertrouwen geld ophalen

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

StartupFest Europe brengt deze week meer dan duizend Europese startups in contact met ruim 100 miljard aan privaat investeringskapitaal en multinationals. Al zijn er tegenwoordig andere, minder voor de hand liggende wegen om aan geld te komen.

Ze waren in grote getale aanwezig, gisteren tijdens het hoofdevenement CapitalFest in de Beurs van Berlage in Amsterdam: investeerders die niet bang zijn om geld in onbewezen ideeën te stoppen. Door heel het land vinden deze week thematische evenementen rond innovatie plaats, waar investeerders zich kunnen oriënteren op de meest uiteenlopende onderwerpen. Het thema dit jaar is Global Challenges, Startup Solutions.

In kleinere sessies werden beleggers bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen als fintech, kunstmatige intelligentie of autonome auto’s. Zelfs de Delftse versie van de Hyperloop kwam even voorbij. En menigeen moest toegeven dat het tempo van verandering soms maar moeilijk is bij te benen.

Maar hoe financier je dit soort supersnelle ontwikkelingen? ‘Door onderling vertrouwen’, meent Galia Benartzi van Bancor. Het Bancor-protocol is een standaard voor een nieuwe generatie cryptovaluta’s genaamd smart tokens en de organisatie daarachter wist eerder dit jaar 151 miljoen dollar op te halen via een initial coin offering (ICO), een kapitaalronde met cryptomunten. Beleggers ontvangen voor hun donatie een (unieke) cryptomunt en hopen dat die sterk in waarde zal stijgen.

Ze erkende dat hieraan grote risico’s waren verbonden, maar Bancor won het vertrouwen door zich eerder dit jaar op congressen aan potentiële beleggers te introduceren. “We konden ook moeilijk anders, we hadden geen geld voor marketing en advertenties.” Benartzi gelooft in een soort mini-economieën waarin beleggers zich thuisvoelen en daarom eerder geneigd zijn om geld in innovaties te steken.

Medeoprichter Slava Rubin van crowdfundingplatform Indiegogo vertelde hoe zijn bedrijf de eerste jaren maar geen financiering kon krijgen. “Men vond het crowdfinancieren van bijvoorbeeld gadgets maar een dom idee. We hebben aangetoond dat het werkt.” Vorig jaar lanceerde Indiegogo equity crowfunding, waarbij men kon investeren in het aandelenkapitaal van ondernemingen. “Er was veel vraag naar. Beleggers hebben geloof en vertrouwen in productontwikkelaars en willen deze mensen graag steunen.”

Goed nieuws is dat op het gebied van deelnemingen Europa niet langer achterloopt op de VS. Onder de noemer The Rise of Europe werd door Gillian Tans (Booking.com), Robert-Jan Galema (Inkef), John Doran (TCV) en Corrine Vigreuz (TomTom) een optimistisch beeld geschetst van de kansen die Europese startups worden geboden. Galema ziet betere ideeën uit Europa komen dan uit de VS, maar de panelleden waarschuwden wel voor de complexe Europese regelgeving die vaak een rem op de groei zet. Vigreuz noemde als voorbeeld Uber. Dat Amerikaanse bedrijf verliest eind deze maand zijn vergunning om zijn taxidiensten te mogen aanbieden in Londen. “Wij hebben jaren geleden ook naar een dergelijke taxidienst gekeken, maar dat liep stuk op regelgeving.”

Roland Boekhout (ING) noemde in een sessie over fintech Duitsland als voorbeeld. “Als je daar ongevraagd een notificatie stuurt, is er grote kans dat je door een consument wordt aangeklaagd omdat je hun privacy hebt geschonden. Maar in Spanje vinden ze notificaties top.”

Regulering is de dood in de pot voor technische innovatie, waarschuwde Slava Rubin van Indiegogo. “Toen in de jaren negentig e-commerce kwam opzetten, wilde de toenmalige president Clinton die hele sector reguleren. Jeff Bezos van Amazon toen om enkele jaren uitstel gevraagd en gekregen. Daardoor is e-commerce wat het is geworden.”

Deep Nishar van Softbank, misschien wel ’s werelds grootste investeerder met een fonds van maar liefst 100 miljard dollar, kon dat gisteren beamen. Alibaba is zijn beste investering tot nu toe. Inmiddels zijn kapitaalrondes van 100 miljoen geen uitzondering meer. Sterker nog: Kleinere investeringen zijn volgens de geboren Indiër onwerkbaar. Grote thema’s en disruptrie, die zorgen voor exponentiële groei.

Foto: Startupfest Europe