ConversionMob splitst technologie af

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Marketingbureau ConversionMob splitst zijn data-analyticsexpertise en -technologie af in een nieuw bedrijf, FasterIntel.com

“We automatiseren het repeterende werk van webanalisten met een zelfontwikkelde techniek en voegen daar businessrules en kunstmatige intelligentie aan toe”, licht directeur Dave Kruizinga van FasterIntel toe.

“Bedrijven die zelf een webanalist hebben vinden in FasterIntel een soort maatje, maar we richten ons overwegend op de bedrijven buiten de top 50 die geen grote, eigen marketingteams hebben.”

FasterIntel is een plug-and-play-systeem dat direct aanhaakt op Google Analytics. Het neemt handwerk weg zoals het analyseren en fouten signaleren in funnels. “In feite een platform achter terugkerende data-analyses.”

Kruizinga stapte over van zusterbedrijf ConversionMob. Daar neemt zijn compagnon Peter Koonen het roer over. Het nieuwe bedrijf, wiens product sinds een paar maanden in handen van klanten is, bestaat nu uit zo’n tien man. De voornaamste klantengroep zijn e-commercebedrijven. Bij Vacanceselect, bijvoorbeeld, gebruikt zestien man de digitale analist.

“Het verschil met diensten als Klipfolio en Tableau is dat er bij hen altijd nog een data-analist over de cijfers heen moet om er inzichten uit te ahlen. Bij ons doet de techniek dat.”

Foto: wocintechchat (cc)