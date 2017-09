Cyberaanval kostte WPP 15+ miljoen euro

Erwin Boogert

Reclamereus WPP leidde ruim vijftien miljoen euro schade omdat het concern deels geïnfecteerd raakte door de Petya-malware afgelopen juni.

Bedrijven als GroupM, MediaCom, Maxus en JWT en Y&R konden amper meer mailen, bellen en zelfs het reguliere werk uitvoeren omdat hun IT-systemen waren gekaapt door cyberboeven. Zij eisten een paar honderd bitcoin om de gegijzelde sytemen weer vrij te laten.

Eind vorige week werd duidelijk hoe groot de schade was die moederbedrijf WPP daardoor heeft geleden. Topman Martin Sorrell schroomt niet om aan The Drum te vertellen dat het om zeker vijftien miljoen ging. Waar dat bedrag precies uit bestaat, meldt de uitgave niet. Het heeft in ieder geval te maken met het herstellen, opschonen en opnieuw inrichten en beveiligen van de getroffen systemen.

In Nederland had ruim twintig procent van de bedrijven met minstens tien werkzame personen in 2016 te maken met de gevolgen van cyberaanvallen. De schade voor het MKB ligt rond de een miljard euro. Vorige week stelde de topvrouw van PostNL, Herna Verhagen, nog dat bedrijven tien procent van hun IT-budget zouden moeten besteden aan cybersecurity.

De Rijksoverheid lanceert volgend jaar het zogeheten Digital Trust Centre. Daarin werkt de overheid met ondernemers samen aan digitale veiligheid. Ook biedt het DTC aan het bedrijfsleven informatie over dreigingen en advies over maatregelen.

Los van dit initiatief gaat PostNL zijn kennis over het bestrijden van cybercrime delen met de leden van Thuiswinkel.org.

Foto: Giuseppe Milo (cc)