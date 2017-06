Digital Marketing Live: de foto’s

Redactie Emerce Nieuws -

Van Uber tot fonq, van KLM tot De Efteling, een grote schare marketingdeskundigen betrad donderdag de podia van Digital Marketing Live. Het was zonder meer de drukste van de voorjaarsevenementen van Emerce. De reeks werd gisteravond afgesloten met de uitreiking van de Dutch Interactive Awards. De foto’s daarvan delen we later. De foto’s van DML zijn van Peter Boer.