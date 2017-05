Vanaf dinsdag vier Emerce evenementen in Beurs van Berlage

Redactie Emerce Nieuws -

Vanaf morgen staat de Beurs van Berlage in Amsterdam weer in het teken van vier grote Emerce evenementen, waaronder een nieuw evenement Tech Live! Met de nieuwste technologie en succesvolle toepassingen ervan in business en marketing. Ruim 75 experts verdeeld over zes podia delen kennis, visie en ideeën.

Emerce organiseerde tot nu toe altijd rond mei steevast drie grote evenementen in de Beurs van Berlage. Zo ook dit jaar. E-commerce Live!, het jaarlijkse event met het nieuwste en meest inspirerende op het gebied van e-commerce (31 mei), Digital Marketing Live!, het grootste event van de Benelux op het gebied van online advertising en marketing (1 juni) komen er deze weer gewoon weer aan. Het congres eFulfillment & Logistics dat normaal gesproken in het najaar wordt gehouden is nu onderdeel van E-Commerce Live geworden.

Tech Live! is min of meer een voortzetting van Mobile Convention Amsterdam (MCA), maar met zes tracks waaronder ook Mobile Enterprise, VR/AR, online beveiliging en The Future of Payments.

In deze week plannen we ook, en wel op 1 juni, de Dutch Interactive Awards. De DIA’s zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor het beste interactieve werk in Nederland. Er worden twaalf awards uitgereikt op het gebied van e-commerce, online communicatie en marketing. Daarnaast zijn er de DIA PRO’s voor de beste professionals.

Een greep uit de hoogtepunten: Kris Smith van MediaMonks (30 mei), Michiel Muurmans van Eneco (30 mei), schrijfster Maria Genova (30 mei), countrymanager Ken Fontijn van Zalando (31 mei), Martijn van der Zee van Rituals (31 mei), de eCommerce 10 Award uitreiking (31 mei), Jeremiah Albinus van Fonq (1 juni), Casper Oppenhuis de Jong van Uber (1 juni) en Steven Sedee (ING).

Emerce leden betalen 119 euro plus servicekosten. Late bird tickets kosten 195 euro.

Uiteraard doet Emerce de komende dagen verslag van de vier evenementen.

Tot eind juni staan er trouwens nog drie Emerce evenementen op het programma: op 15 juni Emerce B2B Online in Maarssen, op 20 juni Emerce Travel en op 22 juni Emerce eFashion.