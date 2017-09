Doorstart online computerwinkel Afuture mislukt

Redactie Emerce Nieuws -

De doorstart van het in Veenendaal gevestigde Afuture.nl, één van de grotere Nederlandse webwinkels op het gebied van computerhardware, is mislukt. De nieuwe eigenaar Beat.it.nl ziet er geen toekomst meer in.

Vanaf juni is geëxperimenteerd om te bekijken of een herstart mogelijk was, zo legt het bedrijf op haar site uit, maar zowel organisatorisch als financieel bleek het geen succes.

Klanten worden omgeleid naar de site van Beat.it.nl, maar die helpt alleen zakelijke klanten. Zo kan de levering van eerder bestelde artikelen niet meer gegarandeerd worden.

Afuture ging in maart failliet. De webwinkel bestond sinds 2006.