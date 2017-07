Duurste alles-in-één audiomeubel ooit

Redactie Emerce Nieuws -

Je komt ze nauwelijks meer tegen: van die schitterende alles-in-één audiomeubels, met deurtjes en een klep waarin een platenspeler, radio, versterker (met buizen) en luidsprekers waren verwerkt. Het Britse Tutti Audio blaast deze nostalgie nieuw leven in.

Vergis je niet: ondanks vintage en retro is de nieuwste techniek aanwezig.

De bouw van het basismeubel neemt volgens Tutti Audio maar liefst tweehonderd uur in beslag. Je moet dus even wachten voordat hij kan worden geleverd, maar je kunt dan wel je voorkeur aangeven: transistorversterker, draaitafel en cd-speler of streamer, allerlei combi’s zijn mogelijk.

Uiteraard wel tegen een fikse prijs. Die begint bij 18.000 Britse ponden, en loopt snel op. Het basismodel wordt geleverd met een Icon Audio buizenversterker, Pro-ject Debut Carbon draaitafel en een cd-speler/streamer van Onkyo.