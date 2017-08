Eerste tentoonstelling van films gemaakt met mobiele telefoons

Redactie Emerce Nieuws -

Voor het eerst in Nederland: Een tentoonstelling met films uit de hele wereld die gemaakt zijn met mobiele telefoons. De tentoonstelling in het Museum Hilversum aan de Kerkbrink volgende maand is onderdeel van de Dutch Media Week.

Jong talent uit de hele wereld etaleert een rauwe of poëtische verbeeldingskracht. Een eye opener, een game changer en een kennismaking met de toekomst van verhalen vertellen, stellen de organisatoren.

Per genre gaat het om maximaal vijf producties in lengte variërend van 30 seconden tot 30 minuten. Films draaien non stop in een loop. Het geluid van de films is te horen via koptelefoons.