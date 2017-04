Eindelijk info openbaar vervoer Parijs in Apple Maps

Apple heeft eindelijk gegevens over het openbaar vervoer in Parijs toegevoegd aan Apple Maps. Niet alleen de metro, ook alle buslijnen worden voortaan meegenomen.

Apple is laat met deze toevoegingen, die Google Maps al jaren heeft. Ook gebruiken inwoners van Parijs vaak Citymapper om hun weg te vinden.

Zogeheten transit data was al wel beschikbaar voor andere steden in de wereld, onder meer in de VS, Engeland, China en Japan.