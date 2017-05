Etrias neemt webwinkel DeSchoenenfabriek over

Redactie Emerce Nieuws -

Webwinkelketen Etrias Lifestyle Stores heeft voor een onbekend bedrag online schoenenwinkel Deschoenenfabriek.nl overgenomen.

Op 20 maart 2017 vroeg De Schoenenfabriek het faillissement aan na een schuld van 2 miljoen euro. Hoewel er goede hoop was op een doorstart, kwam die er niet. De verhuurder van de panden wilde niet meegaan in een lagere prijs. 34 medewerkers verloren hun baan.

De Schoenenfabriek werd in 2013 opgericht door Berend Ziengs uit Groningen. Het bedrijf bestond uit een fysieke winkel en een webshop. Als snel werden meerdere vestigingen geopend in onder andere Leeuwarden en Zwolle. Het bedrijf wilde zich bewust onderscheiden van de meer traditionele schoenenwinkels met een aanbod van veelal opvallende en exclusieve schoenen.

Etrias Lifestyle Stores nam de afgelopen jaren al verschillende webwinkels over. Zo werd begin 2016 online schoenenspeciaalzaak Onlybrands.nl ingelijfd en in augustus van afgelopen jaar Tennisplanet. Deze winkels zijn inmiddels volledig geherstructureerd en in de Etrias huisstijl voortgezet.

De meeste merken die bij De Schoenenfabriek werden verkocht zullen ook in de fysieke winkel van Etrias in Vught worden aangeboden.

Etrias heeft naast één fysieke winkel meer dan 70 specialistische webwinkels waarin een breed scala consumentenartikelen wordt verkocht in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.