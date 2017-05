Expedia gaat in treinen

Redactie Emerce Nieuws -

Expedia heeft een meerderheidsbelang genomen in SilverRail Global, een technologieprovider die zich richt op de spoorwegen. Hoeveel Expedia neertelt is niet bekendgemaakt.

SilverRail werkt sinds vorig jaar samen met Expedia om het mogelijk te maken online treintickets te boeken. Het bedrijf, dat kantoren heeft in Londen, Stockholm, Brisbane en Woburn (VS) werd in 2009 opgericht en haalde sindsdien zo’n 70 miljoen dollar aan investeringen op. De deal met Expedia betekent dat SilverRail verder kan groeien.

De missie van SilverRail is orde te scheppen in de chaos van gefragmenteerde, ouderwetse boekingssystemen en slechte online beleving die de wereldwijde spoormarkt kenmerkt. Net als in de luchtvaart moet het mogelijk worden om in een systeem een treinticket te boeken naar een nationale of internationale bestemming, met een of meer spoorwegmaatschappijen, waarvoor de passagier één ticket nodig heeft, prijzen gemakkelijk kan vergelijken en slechts één bron hoeft te raadplegen, aldus SilverRail.