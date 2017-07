Extreme cyberaanval kan 120 miljard dollar schade opleveren

De economische schade kan immens zijn als kwaadwillenden een van de grote, belangrijke cloudproviders offline haalt. Wordt de technische verstoring direct verholpen dan bedraagt de schade ‘maar’ 15 miljard dollar. Hoe langer het duurt, hoe groter de economische ontwrichting. Verzekeringsmarkt Lloyd’s houdt rekening met 120 miljard.

Dat komt naar voren in een nieuwe analyse van de digitale economische kwetsbaarheid van de wereld. Samen met de cijferaars van Cyence doorliep Lloyd’s uit Londen de gevolgen van twee realistische scenario’s. Eén: een hack haalt een cloudprovider offline. Twee: een hack kwetsbaarheid in een besturingssysteem wordt gehackt met (ook) technisch falen als gevolg.

Simpel gezegd leiden beide scenario’s tot het soort economische schade dat is te vergelijken met die van een natuurramp. Natuurlijk geldt dit niet voor iedere hack, maar de verzekeraar laat zien dat het verre van onrealistisch is. Sterker nog, de gevaren werden vorige maand nog duidelijk toen ransomware onder meer, maar zeker niet alleen, de containerterminal van Maersk in Rotterdam platlegde. Geschatte schade: 850 miljoen dollar.

Een vergelijkbare situatie deed zich in mei voor toen de WannaCry-ransomware rondwaarde. Dat leidde uiteindelijk, voor zover het zich nu laat aanzien, tot een totale economische schade van acht miljard dollar in honderd landen.

Economische schade zou bijvoorbeeld voortvloeien uit reparaties van IT-systemen, het compenseren van klanten, juridische kosten en mediakosten om het publiek tekst en uitleg te geven.

Het rapport van Lloyd’s geeft andere verzekeraars in de wereld een idee van hoe ze hun cyberverzekeringen moeten modelleren en beprijzen. Zij houden er rekening mee dat er steeds meer cyberdreigingen en -schade zal ontstaan.

