Facebook met ESL in live gamingstreaming

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Facebook sluit een samenwerking met gamingnetwerk ESL Gaming en knaagt aan het publiek van Twitch. De partijen gaan honderden uren live gametournooien en -wedstrijden uitzenden.

Dat maakten ESL en Facebook kort voor het weekend bekend. Ze spreken af om 5.500 uur gamevideomateriaal te maken, waarvan 1.500 uur nergens anders te zien is. Het gaat om tientallen uren per week.

Via Facebook Live worden ESL One en Intel Extreme Masters uitgezonden, inclusef backstageverslagen. Het geheel wordt in zes talen geproduceerd, waaronder Engels en Duits. Daarnaast wordt er een nieuwe competitie ingericht, Rank S.

Gamers die hun streams via de concurrerende videosite Twitch laten lopen, wordt geen beperking opgelegd. ESL zegt: “Er komen geen grote veranderingen voor wie op Twitch streamt. Wat we wel doen is gamers helpen bij het opbouwen van hun Facebookprofiel. Uiteindelijk willen we iedereen helpen, ongeacht het platform waar ze hun content produceren.”

Twitch is site voor ingamevideostreaming van Amazon.

Foto: artubr (cc)