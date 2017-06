‘Fashtech heeft de toekomst’

Emerce Nieuws

Emerce eFashion, gisteren in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, begon nogal futuristisch met een presentatie van Jasna Rok, die wandelend over een mini catwalk de breininterface van de toekomst demonstreerde.

De Vlaamse die nog niet zo lang geleden afstudeerde aan de Rotterdamse Willem de Kooning Academy, gelooft in kleding die aan de hand van de hersengolven van kleur en vorm verandert. Of in coatings die zelfhelend zijn, en onze stemming kan meten. Kortweg: Fashion on Brainwaves.

Ze werkt onder meer samen met CMST, een onderzoekscentrum aan de Universiteit van Gent en met Nanex, een Belgisch bedrijf dat zich bezighoudt met nanotechnologie, en een volledig hydrofobe (waterafstotende) stof ontwikkelt.

Kleding zou je meteen in 3D of digitaal moeten ontwerpen in plaats van met pen en papier of 2D tekenprogramma’s, zegt ze. Veel technologieën zijn er al, maar de mode-industrie gebruikt ze nog te weinig.

Ze vroeg de hele zaal om om haar heen te komen staan, voor een inspirerende 360 graden foto. Gemaakt door een model met een extravagante kraag.

Op de vraag aan de zaal wie nu al met Jasna wilde samenwerken, stak maar een enkeling de hand op: wellicht omdat haar ontwerpen aan die van Issey Miyake doen denken: fascinerend om te zien, maar mogelijk nog een tikkeltje te wild voor het nachtleven. Maar Jasna denkt dat fashtech here to stay is.

Voor Tommy Hilfiger is de toekomst al begonnen: Anne-Christine Schäffer-Polet vertelde over het succes van de digitale showroom die retailers moet helpen bij het inkopen van hun collecties. Geen kledingstukken meer die uitgestald hoeven te worden, maar alles virtueel in 3D.

Amsterdam had de primeur met de digitale showroom, maar het merk gaf al snel aan dat iedereen in de toekomst op deze manier zou moeten werken.

“Verandering is moeilijk,” benadrukte ze. “In het begin kregen we van de veelal traditioneel ingestelde retailers vaak het verwijt dat we hun inkoopproces op zijn kop hadden gezet, maar nu zijn het de grootste ambassadeurs geworden.”