Fotodienst albelli koopt specialist in kunstmatige intelligentie

Redactie Emerce Nieuws -

Fotodienst albelli neemt voor een onbekend bedrag de Nijmeegse specialist in kunstmatige intelligentie Resnap over. De technologie zal worden gebruikt voor het automatisch samenstellen van fotoboeken.

Resnap werd in 2012 opgericht door Erik-Jan Schreurs, Thomas Beguin, Luc Hendriks en Joachim den Hertog en de focus lag gelijk op fotoboeken. In mei nam ReSnap zelf nog een bedrijf over, Bundle.

‘We hebben in-house een systeem ontwikkeld op basis van kunstmatige intelligentie, dat herkent wat mensen in het verleden leuk vonden en waaruit ze die keuze hebben gemaakt, vertelde Thomas Beguin vorig jaar aan Emerce. ‘Per foto heeft het systeem 1,7 miljoen parameters waarop het beeld wordt beoordeeld. Het kijkt bijvoorbeeld of er personen op staan, naar de emoties in gezichten, de setting en de kwaliteit van de foto. Dat betekent overigens niet dat die leuke foto met je vriend in een schemerig restaurantje niet wordt geselecteerd – het systeem herkent de waarde van dat soort plaatjes. De gemaakte selectie wordt vervolgens automatisch geplaatst in het boek. Je kunt daarna indien gewenst zelf tekst toevoegen, foto’s verplaatsen of verwijderen of de lay-out veranderen. Als het fotoboek eenmaal is gemaakt, zijn onze klanten er gemiddeld nog een half uur mee bezig. Bij de traditionele aanbieders is dit gemiddeld 20 uur.’

Resnap blijft gewoon in Nijmegen gevestigd.