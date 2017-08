‘Google bood 30 miljard dollar voor Snap’

Redactie Emerce Nieuws -

Dat Facebook vergeefs heeft geprobeerd Snap over te nemen, is bekend. Maar nu blijkt dat ook Google vorig jaar nog een poging heeft gedaan, met een bod van 30 miljard dollar.

Net als bij Facebook was CEO Evan Spiegel niet geïnteresseerd in Google of wie dan ook. Of hij daar nog zo over denkt is de vraag. De beursgang is tot nu toe geen succes geworden.

Met Snap had Google dan wel eindelijk een sterk social media merk gehad na flops als Google Plus, Buzz en Wave.

Overigens heeft Google via zijn investeringspoot CapitalG wel geld gestopt in het bedrijf. Google-voorzitter Eric Schmidt heeft Spiegel ook geadviseerd en Snap maakt gebruik van de hostingfaciliteiten van het bedrijf.