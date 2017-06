Hoodhunt keert woningmarkt om

Redactie Emerce Nieuws -

Een nieuwe huizensite profileert zich als een ‘omgekeerd Funda’. Op het Nederlandse Hoodhunt kunnen kopers hun favoriete buurt en specifieke woonwensen aangeven, waarop woningeigenaren weer kunnen reageren.

Nu het huizenaanbod steeds schaarser wordt en de prijzen steeds verder stijgen, draait het Nederlandse Hoodhunt naar eigen zeggen de woningmarkt om.

Initiatiefnemer Erwin de Wekker wil met de site de stagnerende woningmarkt vlottrekken en meer transparant te maken. Door direct contact tussen kopers en verkopers mogelijk te maken hoeven prijzen bovendien niet exorbitant te stijgen.

De Wekker kwam op het idee toen hij zelf een ander huis zocht in Amsterdam. ‘We hadden ons oog laten vallen op een leuke wijk, maar op Funda, Jaap en bij makelaars stond niet één woning te koop. Toen zijn we overal op de ouderwetse manier briefjes in de brievenbus gaan doen, waarin we aangaven dat we een huis in de wijk wilden kopen. Diezelfde avond kregen we al de eerste reacties binnen. Uiteindelijk leidde dat tot acht bezichtigingen, hebben we op twee huizen een bod uitgebracht en hebben we een van die twee gekocht. Nu wonen we sinds 2016 in onze favoriete buurt.’

Uit onderzoek van de NVM blijkt dat 68 procent van de Nederlandse woningbezitters verhuisplannen heeft en 30 procent binnen twee jaar wil verhuizen. Toch wisselt jaarlijks slechts 5 procent van de huizen van eigenaar.

De site vraagt slechts een ‘gering bedrag’ voor het met elkaar in contact brengen van partijen.