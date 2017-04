Infrographic: 100 sites die het internet domineren

Redactie Emerce Nieuws -

Er zijn 1,1 miljard websites op internet, toch trekt maar een klein deel bezoekersverkeer. Google genereert zeker 28 miljard impressies per maand. Nummer twee YouTube (20 miljard impressies) is ook van Google. Vodien heeft een infographic gemaakt van de honderd best bezochte Amerikaanse sites. Klik hier voor een groter formaat.