Infrographic: Trump verkoopt!

Redactie Emerce Nieuws -

Naar verluidt heeft Donald Trump maar een app op zijn (nieuwe) iPhone staan en dat is Twitter. Bijna iedere week is er wel weer een of andere Twitter-rel, zoals rond Trumps ongezonde obsessie voor het tv-programma Morning Joe. Ongewild helpt Trump de media in het zadel die hij via Twitter juist wil bestrijden. De abonnementen op The Washington Post en de New York Times zijn sterk gestegen, kijkdichtheden van CNN, Fox News en MSNBC zijn nog nooit zo hoog geweest en ook de populariteit van Twitter is dankzij Trump sterk gegroeid. Oftewel: controverse verkoopt. Cijfers? Cijfers!