‘Internet of Things leidt tot decentralisatie infrastructuur’

Redactie Emerce Nieuws -

Internet of Things leidt tot het ontstaan van microdatacenters. Die kunnen dicht bij de bron geplaatst worden en daardoor realtime data uitwisselen met apparaten. Dat voorspelt de Dutch Datacenter Association (DDA) in een dinsdag verschenen studie.

De consument maakt al steeds uitgebreider kennis met IoT. Via smartphones of tablets kan de thermostaat, koelkast, verlichting of tv bediend worden. Dat IoT groot zal worden, staat nagenoeg vast. Volgens onderzoeksbureau Gartner zullen in 2020 ruim 20 miljard apparaten deel uit maken van Internet of Things (IoT). Andere schattingen leggen dit aantal hoger, tot 30 miljard. In de wereldwijde markt voor IoT gaan momenteel al honderden miljarden dollars om.

Het IoT kan alleen functioneren bij gratie van een solide digitale infrastructuur. Datacenters hebben daarbij volgens DDA een spilfunctie: alle data die via IoT apparatuur wordt verzameld, komt immers samen in een datacenter.

Andersom beïnvloedt IoT datacenters ook: na een periode van centralisatie zien we nu een omgekeerde beweging om de data die IoT apparaten generen dicht bij de bron te kunnen verwerken. En IoT wordt ook in datacenters toegepast om de energie efficiëntie en uptime van de aanwezige apparatuur te maximaliseren.

Edge computing, het geografisch op zo kort mogelijke afstand plaatsen van servers van de eindgebruiker of consument, is volgens de DDA sterk in opkomst. Een voorbeeld zijn content delivery networks: nieuwsdiensten en aanbieders van streaming media willen zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker zitten. En voor sensoren die gebruikt worden voor het monitoren van verkeer, machines of transport en logistiek geldt dat data real time beschikbaar moet zijn.

Voor de toekomst mag verwacht worden dat de trend van centralisatie in datacenters ten dele omdraait: microdatacenters zullen voor bepaalde IoT toepassingen effectiever zijn omdat zijn dichter bij apparaten data kunnen uitwisselen. Zeker voor IoT toepassingen waarbij een permanente uitwisseling van data noodzakelijk is hebben dit soort gelokaliseerde oplossingen de voorkeur.

Daarnaast is ook fog computing aan een opmars bezig. Het is de schakel tussen gecentraliseerde cloud applicaties en IoT apparaten. Fog computing is bedoeld om dicht bij de bron data te verwerken en een ‘minicloud’ te realiseren. Het volume aan data zal door IoT dusdanig groeien dat beperkingen van bestaande breedband-netwerkinfrastructuren een rol gaan spelen. Daar bovenop zijn veel IoT apparaten slecht beveiligd en moet de data die zij genereren goed beheerd worden. Dat kan met een fog node, die in een LAN IoT devices aanstuurt en data ontvangt, verwerkt en opslaat.

De Dutch Datacenter Association (DDA) waarschuwt dat we nog maar aan het begin staan. Er zullen forse investeringen nodig zijn en vooralsnog staan veel IoT toepassingen nog in de kinderschoenen. Tegelijkertijd moeten we de belofte die IoT is niet uit het oog verliezen. We hebben met deze publicatie een kleine inkijk willen geven in de huidige en toekomstige toepassingen van IoT die ons leven en het zakendoen ten goede zullen veranderen.