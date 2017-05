Adobe toont innovaties op het gebied van VR en Internet of Things

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Adobe heeft vandaag op Adobe Summit EMEA 2017 in Londen enkele innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), Virtual Reality (VR) en het Internet of Things laten zien.

Summit Sneaks, mede gepresenteerd door BBC presentator en komiek Jonathan Ross, bestond uit diverse demo’s die vooral werden ondersteund door Adobe Sensei, het nieuwe platform voor kunstmatige intelligentie en machine learning dat deze week tijdens de Summit de nadruk krijgt.

VR, AI en Internet of Things bieden volgens Adobe nieuwe mogelijkheden voor ‘aansprekende ervaringen’.

Een van de VR demo’s combineerde technologieën uit de Marketing Cloud en Creative Cloud – de twee belangrijksgte cloudplatformds van Adobe – om realtime advertenties in een VR-omgeving te plaatsen. Op Piccadilly Circus verschenen zo neonadvertenties op gebouwen en op bewegende voertuigen.

Adobe zet AI-technologie van Adobe Sensei in om vormgeving en content van websites af te stemmen op gebruikersprofielen. Een website van reisaanbieders kan bijvoorbeeld gepensioneerden als doelgroep aanwijzen en daar geschikte relevante content bij zoeken. Dat werkt ook in virtuele omgevingen.

Adobe demonstreerde ook enkele toepassingen van de Microsoft HoloLens, die de fysieke wereld met virtuele elementen opvult.

Ook volgden enkele demo’s met Amazons spraaktechnologie Alexa. Alexa kan de data klantprofielen van Adobe gebruiken om aanbiedingen of activiteiten. In de demo werden beloningspunten of airmiles als voorbeeld aangehaald.

Ongeveer zestig procent van de Summit Sneaks worden doorgaans in concrete producten verwerkt.